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سامي الجابر يعتذر للأمير نواف بن سعد بعد الحكم في قضية الـ 170 مليون ريال

منذ ساعة
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سامي الجابر يعتذر للأمير نواف بن سعد بعد الحكم في قضية الـ 170 مليون ريال

الرياض (صدى):
قدم سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السابق، اعتذراه للأمير نواف بن سعد آل سعود، بعد الخكم في قضية الـ 170 مليون ريال الشهيرة.

وقال سامي" عبر حسابه على " تويتر ": "سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه: خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك ١٧٠ مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلاً".

وأضاف: "وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت اساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود واعتذر له عن ذلك".

وبدأت هذه القضيةعندما تولى سامي الجابر رئاسة الهلال خلفاً للأمير نواف بن سعد عام 2018، وتحدث عن وجود 170 مليون ريال سعودي غير مدققة في حسابات النادي خلال فترة رئاسته.

 

الهلال
سامي الجابر
حكم قضائي
الأمير نواف بن سعد
قوائم مالية

التعليقات

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شاهـــد عدد التعليقات : 4
منذ دقيقتين
سامي ولد جابر ليس كـفـؤ ينتسب للهلال ... الهلاليين لايتشرفون به من هوه لاعب حتى سار رئيس للنادي كان مثير للفتن ولا يناسبه موقع غير نادي الفقر متطابقةً أفكاره تماماً وفـتـنـه مثل النصراويين ....أما الهلال فكبيييير عليه .

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أحدث التعليقات

abdul
الدجال وعائلة الضحية شريكان في الجريمة .
abdul
مادام هانت الامور انحاشي منه حالا قبل ما يستفرد بيكِ ويأتلك شرّ إتلة.
خالد المطيري
لم يتم التواصل معاي بتاكد يمكن الرقم غلط عطوني رقم التواصل
شمس الحقيقة
كفوا.وأسأل الله أن يوفقك ويحفظك
مطلع
الحمد لله

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