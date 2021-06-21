سامي الجابر يعتذر للأمير نواف بن سعد بعد الحكم في قضية الـ 170 مليون ريال

الرياض (صدى):
قدم سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السابق، اعتذراه للأمير نواف بن سعد آل سعود، بعد الخكم في قضية الـ 170 مليون ريال الشهيرة.
وقال سامي" عبر حسابه على " تويتر ": "سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه: خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك ١٧٠ مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلاً".
وأضاف: "وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت اساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود واعتذر له عن ذلك".
وبدأت هذه القضيةعندما تولى سامي الجابر رئاسة الهلال خلفاً للأمير نواف بن سعد عام 2018، وتحدث عن وجود 170 مليون ريال سعودي غير مدققة في حسابات النادي خلال فترة رئاسته.