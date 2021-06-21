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جمال عارف يعاتب حامد البلوي على تصريحاته بخصوص القرني

منذ 18 دقيقة
1507
جمال عارف يعاتب حامد البلوي على تصريحاته بخصوص القرني

طلال الغامدي (صدى):
عاتب الناقد الرياضي جمال عارف، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد حامد البلوي، بشأن تصريحاته الأخيرة بخصوص فواز القرني، حارس مرمى النادي.

وقال عارف: "كما عاتبنا فواز القرني وخروجه في الإعلام للحديث عن وضعه مع الاتحاد، وهو الذي مازال مرتبطا بعقد مع النادي، عتبنا على الأخ حامد البلوي خروجه للإعلام للحديث عن لاعب مازال مرتبطا مع النادي"، مشيرا إلى أن الرد على اللاعب يكون من خلال الأنظمة واللوائح فقط .

وأضاف: "اختلفت مع خروج الأخ حامد البلوي للإعلام لتوضيح بعض الأمور التي تخص فواز القرني، إلا أنني على ثقة بحب وإخلاص حامد لناديه والبحث هن كل مايخدم مصلحة الاتحاد".

وتابع: "الذين يحاولون التأثير على مكانة حامد عند الاتحاديين عليهم أن يبحثوا عن طريقة أخرى وأن يهتموا بشؤون أنديتهم التي تجاهلتهم".

واستكمل: "ليس من حق وكيل أعمال فواز القرني الإعلان عن وصول ثلاثة عروض لموكله خصوصا وأن اللاعب مازال مرتبطا بعقد مع الاتحاد ولم يدخل الـ ٦ شهور".

واختتم: "النظام يفرض على وكيل اللاعب أو اللاعب نفسه عدم الخوض في مثل هذه الأمور والطلب لمن لديه عروض مناقشة هذا الأمر مع إدارة نادي الاتحاد".

وكان حسن العتيبي وكيل أعمال فواز القرني، صرح بأن هناك 3 أندية أبدت رغبتها في التعاقد مع الحارس، وهو لا يمانع الانتقال لأي منها.

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الاتحاد
البلوي
جمال عارف
نادي الاتحاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
كلاً يغني على ليلاه
الرااااقي..
الحمدلله انه تم القبض عليهم قبل ذبحه..
ع. س. ع
والله ما معك إلا 26 بطولة مشبوهة سواءً وثقت البطولات أم لم توثق والآسيوية صعبة قوية وصياحك طرب 🤪
نبيل
تحيا مصر
خالد ولد اللسيب
الاسلام ليس فيه غير عيدين عيد رمضان وعيد الضحى مين جانا عيد الاب

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