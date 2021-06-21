البلوي عن تصريحات فواز القرني: الاتحاد لن يقف على أحد

نواف السالم (صدى):
علق حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، على التصريحات الأخيرة لفواز القرني، حارس مرمى النادي، بشأن رغبته في الرحيل.
وقال حامد البلوي: "فواز القرني زعلان من عدم مشاركته أساسي، وبالنسبة لي تصريحاته وحديثه عن مستقبله حق مشروع لكن الحديث في الإعلام لم يكن جيدًا".
وأضاف: "طالما الموضوع بيني وبين اللاعب من حقه النقاش معي، إذا ما انت مرتاح ده شيء يرجع لك، ولو فواز يرغب في التمديد سأمدد عقده ثقة في إمكانياته، فالنادي حريص على كل لاعب من لاعبيه، وأي واحد ما عنده رغبة للبقاء هذا شيء طبيعي، والاتحاد لن يقف على أحد، ولازم أبدي مصلحة النادي".
وكانت "صدى" قد نشرت تصريحات القرني التلفزيونية، التي كشف خلالها أن سلطان البلوي، وكيل أعماله خدعه في فترة رئاسة إبراهيم البلوي للنادي.
وأوضح القرني أنه عندما طالب بمستحقاته المالية كان "البلوي" يرفض، بل ورفع شكوى ضده، وأخذ منه 2 مليون ريال بدون وجه حق، مضيفا أن هذا الأمر أثر سلبيا على نفسيته وأسرته ومستواه في الملعب.