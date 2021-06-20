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لقطة قديمة من مجمع الغروي التجاري والسياحي بخميس مشيط
منذ 38 دقيقة
520
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خميس مشيط
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خبر في صورة
مجمع الغروي
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129503
منذ 6 دقائق
ماااشي ..
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أحدث التعليقات
لللل
ما ادري وش تضحك عليه علي خيبتها
لللل
يعني كتاب نوال السعداوي وفسحها انتي سبب من الاسباب نوال السعداوي الملحده اللي ما تؤمن بالله ولا بجنه ولابنار صارت مقدسه عندكم نعوذبالله ان...
ابو محمد 😎 ✍️
ماااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ...
عبدالله
هو هذا الصح لان الغلق فقط للجمعة اما عدا ذلك فهو بدعه.
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