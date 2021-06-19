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داعية مصري عن الاغتصاب الزوجي: "الممتنعة تستحق الضرب"

منذ 43 دقيقة
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داعية مصري عن الاغتصاب الزوجي: "الممتنعة تستحق الضرب"

القاهرة (صدى):
استنكر الداعية المصري عبدالله رشدي، إثارة قضية "الاغتصاب الزوجي"، من جديد، على خلفية اتهام المغني المصري تميم يونس باغتصاب طليقته.

ووصف رشدي مرددي مصطلح "الاغتصاب الزوجي" بأنهم "منبطحون للغرب"، قائلا: "بعض المنبطحين فكريًا للغرب لا زال يروج لما يسمى بجريمة الاغتصاب الزوجي" .

وتابع: "الامتناع عن الزوج دون عذرٍ حرامٌ، والعذر هو مرضٌ أو إرهاقٌ شديد تستحيلُ معه العلاقة أو العذر الشهري النسائي، وفاعلةُ ذلك ملعونةٌ، ولزوجِها تأديبُها على ذلك بالضرب غيرِ المُبرحِ بعد وعظِها وهجرِها".

وأضاف الداعية المصري: "إن استقامت بالمعروف فأهلاً وإن أَبَتْ أعادتْ له مهرَه وطلقها طلقةً بائنة".

واختتم قوله: "علِّموا بناتِكنَّ أنه كما من سوءِ العشرةِ أن يُقصِّرَ الزوجُ في واجباتِه، فكذلك من سوء العِشرة أن تجعل المرأةُ زوجَها تحتَ رحمةِ مِزاجِها الخاصِّ تُدنيه متى شاءت وتُقصيه متى شاءتْ".

يأتي ذلك على خلفية تصريحات طليقة المغني والمخرج المصري تميم يونس، بتعرضها للاغتصاب الزوجي طوال عام كامل.

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طليقة مغني مصري شهير تتهمه باغتصابها

مصر
داعية
الضرب
الزوجة
الاغتصاب الزوجي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129458
منذ دقيقة
بيض الله وجهك يا شيخ ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بيض الله وجهك يا شيخ ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم .. آمين ..
سارة
صار مافطست سعيده خبرتها من سنين تنابح
وافي
الصراخ على قدر الألم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. .. ياليت يطيرون رؤوسهم الشيطانيه ..

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