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طليقة مغني مصري شهير تتهمه باغتصابها

منذ 12 دقيقة
226
طليقة مغني مصري شهير تتهمه باغتصابها

القاهرة (صدى):
أثارت طليقة المغني والمخرج المصري تميم يونس، في الساعات الماضية، جدلًا واسعًا بالحديث عن علاقتها بزوجها السابق، حيث اتهمته بالاغتصاب الزوجي، لمدة عام كامل.

وأوضحت طليقة تميم يونس "ندى عادل" أنها لم تستطع مواجهته طيلة هذا العام، وعند حدوث المواجهة بينهما اعتذر لها كثيرا، وطلب منها أن تضربه كي تشعر بأنها دافعت عن نفسها.

وتباينت ردود فعل المصريين تجاه الأمر، حيث هاجم البعض ندى عادل على حديثها بمثل هذه الأمور التي تخص علاقتها بزوجها السابق في العلن، فيما أبدى البعض تعاطفهم معها، مطالبين بضرورة وجود قانون في مصر لحماية الزوجة مما يسمى بـ "الاغتصاب الزوجي".

ومن جانبه خرج تميم يونس نافيًا تصريحات طليقته، قائلا: "هذا لم يحدث ولن يحدث، وهذا الكلام أول مرة أسمع عنه، وأسرتي كذلك، ولن أتخذ أي إجراء إلا في حال مقاضاتي".

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مصر
اغتصاب
الزواج
تميم يونس

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الحالمي الصغير،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية، صياحكم طرب
ع. س. ع
من اللي يبي هذا القذر
ابو عمار
يقول خطيبته وهي عندها اولاد . طريقتهم غبيه جدا
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله لا يردهم

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