"بنك الجزيرة" يعلن بدء التقديم على برنامج التدريب الصيفي للطلاب مجانًا

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن بنك الجزيرة، عن بدء التقديم على برنامج التدريب الصيفي لطلاب وطالبات المراحل التعليمية "عن بُعد" والذي سيقدم دورتين مجانا لمدة أربعة أسابيع.
واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والعمر من 15 إلى 18 عام، وأن يكون طالب أو طالبة على رأس الدراسة، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء مقابلة للقبول النهائي.
ويتضمن التدريب دورة حاسب آلي - دورة لغة إنجليزية، يشمل مكافأة مالية قيمتها 500 ريال، والحصول على شهادة اللغة الإنجليزية معتمدة من وزارة التعليم، وشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
والتقديم متاح حالياً عبر الموقع