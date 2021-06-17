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بدء سريان نظام الغرف الجديد وتعديل مسمّى "مجلس الغرف"

منذ 42 دقيقة
1632
بدء سريان نظام الغرف الجديد وتعديل مسمّى "مجلس الغرف"

الرياض (صدى):
أعلن مجلس الغرف السعودية رسمياً تغيير مسماه إلى اتحاد الغرف السعودية، ليعبر هذا الاسم الجديد عن المعنى الحقيقي لهذا الكيان الاقتصادي الحيوي الهام، الذي يمثل مظلة نظامية للغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال بالمملكة، ويعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني، وبناء الشراكات التجارية الدولية.

ويبدأ غداً الجمعة سريان نظام الغرف التجارية الجديد الصادر بقرار مجلس الوزراء، والذي جاء متضمناً العديد من محاور التطوير والتحسين، ليعكس اهتمام وحرص القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله– على تطوير الأنظمة ذات الصلة بقطاع الأعمال، وتهيئة البيئة الملائمة للقطاع الخاص السعودي، ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية.

وبذلك تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي عنوانها "التنافسية والمواكبة والتطوير "، حيث يلبي نظام الغرف التجارية الجديد بما اشتمل عليه من تعديلات متطلبات المرحلة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، وعملية التحول الشاملة التي تشهدها، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.

وكان "اتحاد الغـرف السعودية" ومقرّه الرسمي بمدينة الرياض قد تأسس بموجب المرسـوم الملكي ليعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية والصناعية بالمملكة، ويبلغ عددها حالياً (28) غرفة, ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

يذكر أن من أبرز ملامح التطوير في نظام الغرف التجارية الجديد إعادة هيكلة مجلس الغرف وتعديل مسماه إلى "اتحاد الغرف"، تقييم الغرف التجارية بشكل دوري عبر مؤشرات لقياس الأداء، وعدم تعدد الاشتراك في نطاق الغرفة بتعدد فروع المنشأة، وإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وإنشاء الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويجوز إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على مجالس إدارات الغرف، ومنح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة وتحسين الأوضاع عند انخفاض الأداء مع إمكانية إعادة التشكيل، وتفعيل دور الجمعيات العمومية بالغرف وزيادة الصلاحيات بما يدعم الحوكمة والشفافية.

المملكة
مجلس الغرف
اتحاد الغرف
الكيان الاقتصادي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ااوفا طبعي
والله ماخرب البلد الا الحثاله هاذي حسبي الله ونعم الوكيل....اجلدوووه لين يعض الارض
د محمد ماجد بخش
ثور غير طبيعي ايش جابك الجامعة
خالد الحربي
لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم
ابواسامه
صحيفة صدى الله يخلف عليكم وين التقبيل بالمقطع ابي اعرف
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين

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