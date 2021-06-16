قلة النوم من الأسباب الشائعة للنسيان

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أسباب النسيان ومنها قلة النوم وهو أكبر سبب غير مقدَّر للنسيان ، حيث يمكن أن يؤدي قلة النوم المريح أيضًا إلى تغيرات المزاج والقلق ، مما يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة.
وتؤثر المهدئات ومضادت الاكتئاب وبعض أدوية ضغط الدم والأدوية الأخرى على الذاكرة ، عادةً عن طريق التسبب في التخدير أو الارتباك.
ويمكن أن تؤثر الغدة الدرقية المتعثرة على الذاكرة بالإضافة إلى اضطراب النوم والتسبب في الاكتئاب ، وكلاهما يمكن أن يكون سببًا للنسيان ، يمكن أن يوضح اختبار الدم البسيط ما إذا كانت الغدة الدرقية تؤدي وظيفتها بشكل صحيح.
ويؤدي التوتر والقلق إلى مشاكل في الذاكرة التوتر والقلق يملأ الفاتورة كلاهما يمكن أن يتداخل مع الانتباه ويمنع تكوين ذكريات جديدة أو استعادة الذكريات القديمة.
وتشمل العلامات الشائعة للاكتئاب الحزن الخانق وقلة القيادة وتقليل المتعة في الأشياء التي تستمتع بها عادةً حيث يمكن أن يكون النسيان أيضًا علامة على الاكتئاب - أو نتيجة لذلك.