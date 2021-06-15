فيديو فاضح يطيح بعضو حركة حماس

سعيد العجل (صدى):
أطاح مقطع فيديو فاضح بعضو حركة حماس أبو مطيع عبدالرحيم أبو فنة؛ حيث صدرت أوامر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة عزله.
ووجه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، خطابًا رسميًا إلى يحيى السنوار قائد حركة حماس بغزة؛ حيث تضمن الخطاب "أوامر يجب تنفيذها فورا" بشأن ما قام به ابو مطيع عبدالرحيم أبو فنة من سلوكيات خاطئة وظهوره في وضع غير اخلاقي بأحد الفنادق.
وأوضح الحرس الثوري الإيراني، أن ظهور "أبو فنة" في ذلك الفيديو الفاضح في مثل هذا الوقت خصوصا بعد فضيحة تسريب فاتورة إسماعيل هنية، يؤثر على سمعة حركة حماس " وتقلل من مكاسب معركة سيف القدس".
وقال الخطاب الإيراني شديد اللهجة في تعليمات صارمة إلى يحيى السنوار، أنه يجب عزل ابو مطيع عبدالرحيم ابو فنه، وتجريده من كافة صلاحياته كمسئول جمع الزكاة اللوائية، وتجريده من كافة صلاحياته كمسئول جمع إشتراكات الإخوان المسلمين في فلسطين.