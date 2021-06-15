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فيديو فاضح يطيح بعضو حركة حماس

منذ 27 دقيقة
1949
فيديو فاضح يطيح بعضو حركة حماس

سعيد العجل (صدى):
أطاح مقطع فيديو فاضح بعضو حركة حماس أبو مطيع عبدالرحيم أبو فنة؛ حيث صدرت أوامر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة عزله.

ووجه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، خطابًا رسميًا إلى يحيى السنوار قائد حركة حماس بغزة؛ حيث تضمن الخطاب "أوامر يجب تنفيذها فورا" بشأن ما قام به ابو مطيع عبدالرحيم أبو فنة من سلوكيات خاطئة وظهوره في وضع غير اخلاقي بأحد الفنادق.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، أن ظهور "أبو فنة" في ذلك الفيديو الفاضح في مثل هذا الوقت خصوصا بعد فضيحة تسريب فاتورة إسماعيل هنية، يؤثر على سمعة حركة حماس " وتقلل من مكاسب معركة سيف القدس".

وقال الخطاب الإيراني شديد اللهجة في تعليمات صارمة إلى يحيى السنوار، أنه يجب عزل ابو مطيع عبدالرحيم ابو فنه، وتجريده من كافة صلاحياته كمسئول جمع الزكاة اللوائية، وتجريده من كافة صلاحياته كمسئول جمع إشتراكات الإخوان المسلمين في فلسطين.

حركة حماس
الحرس الثوري الإيراني
فيلق القدس
أبو مطيع أبو فنة
يحيى السنوار

التعليقات

قلم الحقيقة
قلم الحقيقة عدد التعليقات : 1
منذ 51 ثانية
اللي اعرف ان لغة ايران الفارسية(كيف يكتبون خطاب باللغة العربية)

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أحدث التعليقات

العدناني
اللجاج في الخصومة محرم
قلم الحقيقة
اللي اعرف ان لغة ايران الفارسية(كيف يكتبون خطاب باللغة العربية)
مطر الاسود
الرجل انتقل الى رحمة ربه وافرد في قبره وخلى بعمله والله هو الحسيب وليس انتي وماتقولينه ان دل على شيء فانما يدل على قلة...
شبيه الريح
والله خسارة فيك....
شبيه الريح
فخار يكسر بعضه....

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