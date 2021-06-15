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إريكسن يظهر من جديد بعد سقوطه المروع خلال المباراة (صورة)

منذ 45 دقيقة
1870
إريكسن يظهر من جديد بعد سقوطه المروع خلال المباراة (صورة)

وكالات (صدى):
ظهر كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك ونادي إنتر ميلان الإيطالي للمرة الأولى منذ انهياره خلال مباراة الدنمارك وفنلندا السبت الماضي في كأس الأمم الأوروبية 2020.

ونشر إريكسن صورة جديدة له بالمستشفى، معلقًا عليها: "مرحبا بالجميع.. شكراً جزيلاً على تحياتكم ورسائلكم الجميلة والمذهلة من جميع أنحاء العالم. هذا يعني الكثير لي ولعائلتي" .

وأضاف اللاعب الدنماركي: "أنا بخير – في ظل هذه الظروف. لا يزال يتعين علي إجراء بعض الفحوصات في المستشفى، لكني أشعر أنني بخير"، مختتمًا:" الآن ، سأشجع الأولاد في فريق الدنمارك في المباريات القادمة. إلعبوا لكل الدنمارك".

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الدنمارك
فنلندا
كأس الأمم الأوروبية
سقوط مروع
إريكسن

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