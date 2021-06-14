إريكسن: أشعر بتحسن ولكن لا أفهم ما حدث أثناء مباراة الدنمارك وفنلندا

وكالات (صدى):
عقب نجم نادي إنتر ميلان والمنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن، على سقوطه بشكل مفاجئ داخل ملعب مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا.
وقال كريستيان إريكسن، إنه يشعر بتحسن الآن، لكنه يريد أن يفهم ما حدث، وفقاً لـ"لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.
وأبدى كريستيان إريكسن، امتنانه للحب والدعم الذي وجده من جميع الأندية واللاعبين إلى جانب الاتحادات المحلية بعد إصابته.
وكان إريكسن سقط مصابا، بشكل مفاجئ دون أن يتدخل أي من اللاعبين معه، ليتوقف اللاعب ويدخل الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك للاطمئنان على اللاعب.