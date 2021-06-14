أمل الشهراني تتهم سارة الودعاني بالإساءة لأهل الجنوب وتطالبها بالاعتذار

متابعة أميرة خالد (صدى):
اتهمت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أمل الشهراني، خبيرة التجميل سارة الودعاني، بالإساءة لأهل الجنوب، خلال زيارة سياحية لها في أبها.
وخرجت الشهراني في مقطع فيديو مهاجمة سارة الودعاني، قائلة: "لي سنوات في أمريكا ولا أسمح لأحد يتكلم عن أهل الجنوب بطريقة مستفزة مثلما فعلت سارة الودعاني بقولها أنها تفاجأت ان عندنا كوفي شوب ومطاعم".
وأضافت منفعلة: "اعتذري لأهل الجنوب لأن اسلوبك أسلوب خبيث، وأهل الجنوب أهل الكرم، اعتذري لأن أسلوب النفاق هذا لا يعجبني".
وكانت "صدى" قد نشرت مقطعا لسارة الودعاني، في وقت سابق، والذي عبرت فيه عن انبهارها بجمال الجنوب وفتياته بعد زيارتها الأخيرة لمدينة أبها، موضحة أنها كمواطنة تقيم في العاصمة الرياض، لم تعتد أجواء الطقس البارد في هذه الفترة من السنة.
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