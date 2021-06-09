بالفيديو.. سارة الودعاني خلال زيارتها لأبها: مبسوطة بس مصدومة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
علقت الفاشينيستا وخبيرة التجميل، سارة الودعاني، على زيارتها الأولى لمدينة أبها، معربة عن صدمتها ببرودة الجو هناك.
وأوضحت سارة الودعاني، إنها كمواطنة تقيم في العاصمة الرياض، لم تعتد أجواء الطقس البارد في هذه الفترة من السنة، لافتة إلى أن درجة الحرارة تصل في أبها إلى 24 درجة.
وصرحت خبيرة التجميل خلال جلسة برفقة صديقاتها: "بنات تخيلوا أنا مبسوطة ليه بس مصدومة في نفس الوقت.. برررد.. أنا الحين بردانة"، موضحة أنها تعرضت للسخرية عندما كانت تقيس درجة الحرارة لابنها، فقالت لها سيدة: "ابنك مبسوط كل شوية تحطين درجة الحرارة" .
وأشارت سارة الودعاني إلى أن درجة الحرارة في العاصمة الرياض حالياً 45 درجة، مختتمة: "في الصيف بنقل أبها.. وفي الشتاء بعيش في الرياض".