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بالفيديو.. سارة الودعاني خلال زيارتها لأبها: مبسوطة بس مصدومة

منذ ساعة
1492
بالفيديو.. سارة الودعاني خلال زيارتها لأبها: مبسوطة بس مصدومة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
علقت الفاشينيستا وخبيرة التجميل، سارة الودعاني، على زيارتها الأولى لمدينة أبها، معربة عن صدمتها ببرودة الجو هناك.

وأوضحت سارة الودعاني، إنها كمواطنة تقيم في العاصمة الرياض، لم تعتد أجواء الطقس البارد في هذه الفترة من السنة، لافتة إلى أن درجة الحرارة تصل في أبها إلى 24 درجة.

وصرحت خبيرة التجميل خلال جلسة برفقة صديقاتها: "بنات تخيلوا أنا مبسوطة ليه بس مصدومة في نفس الوقت.. برررد.. أنا الحين بردانة"، موضحة أنها تعرضت للسخرية عندما كانت تقيس درجة الحرارة لابنها، فقالت لها سيدة: "ابنك مبسوط كل شوية تحطين درجة الحرارة" .

وأشارت سارة الودعاني إلى أن درجة الحرارة في العاصمة الرياض حالياً 45 درجة، مختتمة: "في الصيف بنقل أبها.. وفي الشتاء بعيش في الرياض".

الرياض
أبها
الطقس
مشاهير
سارة الودعاني

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
جار القمر
ضجيج في كل مكان لا يعجبهم العجب هذا الفقر لا يحبون الحقيقة عايشين على قلب الحقائق والكذب ويعتقدون أن الاخرين مثلهم
جاسم
هذه هي الحريه لما تترجم بالعكس اذا كان يحق نظاما المراءه في القانون ان تستخرج فيزا وتذهب إلى أي دولة تبحث عن زوج فماذا...
ابو بدر الكناني
ماهو تاريخك في الاعلام الرياضي يادكتور بيطري في شركة المراعي
كلام مليان
مافيه ابجح من الاعلامي القوطي توه امس موقع مع ابوبكر ب 80 مليون وقبلها بسبوعين مع تاليسكا ب 200 مليون غير 25 لاعب محلي...

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