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ناشطة سودانية تثير الجدل بعد دعوتها للمتزوجات بإقامة علاقات مع أصدقائهن

منذ ساعة
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ناشطة سودانية تثير الجدل بعد دعوتها للمتزوجات بإقامة علاقات مع أصدقائهن

الخرطوم (صدى):
فاجئت الصحفية والناشطة السودانية، أمل هباني، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، بمنشور دعت فيه النساء لإقامة علاقات مع أصدقائهن.

وذكرت أن على السيدة المقهورة المذلولة بنار تعدد الزوجات، وليس لديها أي مقدرة على الطلاق أن تستعين بصديق في اليوم أن يذهب فيه زوجها إلى زوجته الجديدة، مؤكدة أن فكرة التعدد لا يداويها سوى فكرة الاستعانة بصديق.

وأثار هذا المنشور الكثير من الجدل، حيث ذكر رفض البعض فكرتها، مؤكدين أن ذلك يتنافى مع الدين والأخلاق، بينما اعتبر البعض أن ما طرحته الصحفية يعد خيارا شخصيا، فيما ذكر آخرون أن الناشطة أرادت من ذلك إلهاء الشعب عن الأوضاع الاقتصادية بعد قرار الحكومة بتحرير الوقود.

وردت "هباني" على تلك الانتقادات بأن تعدد الزوجات قرار غير إنساني ويسبب أذي للمرأة، مستنكرة رفض المجتمع لفكرة أن تبحث المرأة أيضا عن رجل آخر غير زوجها لتعويض ما تعرضت له من أذى.

تعدد الزوجات
السودان
الوقود
مواقع التواصل الاجتماعي
ناشطة

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
هذا حقير متغطرس من انشهر بلعبة كوره القدم القذرة زمان وهو شايف نفيسته يحمد ربه الصحفي انه ماجته نطحه على صدره هههههههههه😹
الرياض غبار
مصدق انت يا ابو عمار
4lovex2
فيه غموض هنا همم؟🤔
4lovex2
حتى الأرقام المجانية صارت برسوم 😂🤭 الخوف يجي يومٍ ونلقى دورات المياه عليها ضرائب ورسوم 🤣😹 وندق ريوس للبيت
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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