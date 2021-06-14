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بالفيديو.. مواطن في الباحة يغطي وجهه 240 ألف نحلة

منذ 50 دقيقة
2001
بالفيديو.. مواطن في الباحة يغطي وجهه 240 ألف نحلة

الباحة (صدى):
تمكن النحال ناصر غنام الغامدي، من جمع آلاف النحل على وجهه ،حتى غطت أجزاء كبيرة منه ، وتحمل لسعاتها.

وتحدث غنام عن تجربته في تدريبية النحل قائلا" إنه يعشق تربية النحل، واكتسب خبرة كبيرة في كل ما يتعلق بعالم النحل".

وتابع النحال أنه جمع ما يقارب ٢٤٠ ألف نحلة، وذلك بعد عدة محاولات ولم يستخدم أي مواد مساعدة لجذب النحل.

وأضاف غنام "لا أنصح أي شخص مبتدأ أن يجمع النحل على وجهه لأن النحل شرس وحشرة لايمكن ترويضها,ويوجد أوقات مناسبة لعمل ذلك".

يجدر الإشارة إلى أن ناصر الغامدي حاصل على المركز الأول في جودة العسل على مستوى قارة آسيا، وتم تكريمه من قبل صاحب السمو الملكي الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

الباحة
النحل
نحال
ناصر غنام

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أحدث التعليقات

سعد الراشدي
نعم مطرود اسيا حقق اسيا وحقق كأس الدوري
العالمي
كلام المشجع صحيح بغلف لم يعرف الا من بوابة العالمي صحيح يدعم بس غثنا بالمناقزه كل شوي والترزز نبي زي الداعم الاول وبدون ترزز...
قاهر الجهلة المتعصبين
سمعووووووووووووووووووووووواني صياحكم
كلام مليان
اكيد الميزانية كلها لكم
كلام مليان
الى متى يتصدر ام زكي واشكاله من المترديه والنطيحه اعلامنا الرياضي وينقل صورة سيئه عن البلد لدول الخليج والدول العربية ماتشفون محللين قنوات الكأس...

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