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بالفيديو .. الذياب: المرور على هيئة المواصفات شرط ضروري لإدخال السيارة الكهربائية في المملكة

منذ 10 دقائق
1247
بالفيديو .. الذياب: المرور على هيئة المواصفات شرط ضروري لإدخال السيارة الكهربائية في المملكة

الرياض (صدى):
قال مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وائل الذياب، إن عدد من الشركات تقدمت للهيئة بطلب الحصول على شهادة اعتماد لطرازاتها.

وأكد أن بعض المصنعين للسيارات الكهربائية سيُدخِلون سياراتهم إلى المملكة قريباً، لافتا إلى موعد دخولها يتوقف على مُصنِع السيارة وحصوله على شهادة اعتماد الطراز من الهيئة.

وأكد أن أنواع السيارات الكهربائية محدود، لافتا إلى أن تنوعها سيوسع من عملية استخدامها وكذلك سيخفض من أسعارها، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وتوقع نزول أسعار السيارات الكهربائية مع تطور التكنولوجيا المتعلقة بها، ناصحًا من يرغب في شراء سيارة كهربائية بأن يحصل عليها من الوكيل لضمان توافر صيانة لها وضمان.

كما شدد على ضرورة أن يتواصل مع الهيئة لإبلاغهم بأنه يرغب في شراء سيارة كهربائية، بجانب إتمام عدة إجراءات لإصدار شهادة مطابقة من قبل الهيئة، حتى يتمكن من إدخالها إلى المملكة.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مهمل ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهبله في مزبله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. موفقين خير ..

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