بالفيديو.. عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية

الرياض (صدى):
حذر المركز الوطني للأرصاد، من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.
وأوضح المركز أن انعدام الرؤية يشمل ( الأفلاج، الخرج، الدرعية، الرين، العاصمة الرياض، السليل ، رماح ) حتى الساعة 4 مساءً .
وتوقع المركز استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على منطقتي الرياض والشرقية، حيث حذر المركز قائدي المركبات من انعدام الرؤيةـ وستؤثر على وادي الدواسر والخرج في نهاية اليوم
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع استمرار تأثير نشاط الرياح المثيرة للغبار (قد تؤدي الى شبه إنعدام في الرؤية) حتى نهاية الأسبوع الجاري.