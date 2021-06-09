ماكرون بعد الصفعة: "لن يوقفني أي شيء"

باريس (صدى):
خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معلقا على واقعة تعرضه لصفعة من قبل أحد الفرنسيين، خلال جولة له أمس الثلاثاء، مؤكدًا أنها حالة فردية، "يقف وراءها أفراد متطرفون عنيفون" -على حد قوله-.
وقال ماكرون: "لا يجب السماح للأشخاص العنيفين بالسيطرة على الحوار السياسي"، مضيفا: "واصلت مصافحة الناس الذين كانوا قرب الرجل -الذي صفعه- وتوقفت لالتقاط الصور معهم، وسأستمر في عملي ولن يوقفني أي شيء".
وكان مكتب الرئيس الفرنسي قد أكد، الثلاثاء، صحة المقطع المصور الذي تم تداوله على نطاق واسع، موثقا لحظة تعرضه للصفع.
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