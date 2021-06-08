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الفراج: صفع ماكرون "مسرحية"

منذ 39 دقيقة
1672
الفراج: صفع ماكرون "مسرحية"

نايف السالم (صدى):
علق المحلل السياسي أحمد الفراج، على واقعة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جولة داخلية قام بها في مقاطعة لادروم أمس الثلاثاء.

واعتبر الفراج ما حدث مجرد "مسرحية"، على غرار واقعة الاعتداء على مراسلة قناة الجزيرة القطرية في القدس.

ونشر الفراج مقطع صفع ماكرون معلقا بقوله: "مخرج هذه المسرحية أفضل من مخرج مسرحية الإعتداء على مراسلة قناة الجزيرة في القدس، التمثيل المسرحي أصعب الفنون بالنسبة للمخرجين".

وأعاد حادث صفعة ماكرون لأذهان الفرنسيين الاعتداء على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أثناء زيارته إلى منطقة لوت إي غارون في جنوب غرب فرنسا عام 2011، حيث جذبه أحد الأشخاص باتجاهه بشدة وأمسكه بسترته من الكتف.

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فرنسا
صفع
ماكرون
أحمد الفراج

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
الوضع واااضح
abdul
فقط ، ان الخبر تداولته وكالات الأخبار على عهدة زوج المرأة ولم يؤَكّد بعد من المستشفى او الحكومة. الفحص تبع المستشفى قبل الولادة اثبت...
ابو محمد 😎 ✍️
جعلهم باالهلاااك .
د محمد ماجد بخش
تقصد العراقي"مقتدى" وليس اللبناني "حسن"
متقاعد على قيد الحياة
افا اخت الشاعر طلال السعيد وانتي متبرجه والله طاح من عيني طلال السعيد ولا عاد اسمع قصايده

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