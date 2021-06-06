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"التعليم" توضح 6 حالات يُحذف فيها طلب النقل الخارجي

منذ يوم
2865
"التعليم" توضح 6 حالات يُحذف فيها طلب النقل الخارجي

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة التعليم الحالات التي يُحذف فيها طلب النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، ومنها من قام بحذف جميع رغباته من النظام.

وأضافت أن الحالات التي يتم فيها حذف الطلب تشمل من صدر له قرار نقل من قبل لجنة الظروف الخاصة على رغبته الأولى قبل صدور نتيجة النقل الخارجي، ومن صدر له قرار موافقة على التحويل إلى عمل إداري أو قرار نقل خدمات خارج وزارة التعليم قبل صدور نتيجة النقل الخارجي .

كما شملت الحالات أيضا من تم إلغاء نقله بعد صدور نتيجة النقل الخارجي لأي سبب من الأسباب، ومن تحقق له النقل على رغبته الأولى من العام السابق، ومن لم يقم بتقديم طلب نقل للعام الحالي.

يذكر أن الوزارة أعلنت استئناف تلقي طلبات الراغبين في النقل الداخلي والخارجي بما يتجاوز 20 رغبة، ويمكن الاكتفاء برغبة واحدة، وتمثل هذه المرحلة الثانية من إجراءات النقل، وستستمر عملية إدخال الرغبات حتى 2 ذي القعدة الشهر القادم.

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التعليم
وزارة التعليم
معلمات
المعلم
النقل الخارجي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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