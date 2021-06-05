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غدا.. بدء إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر "فارس"

منذ 34 دقيقة
1560
غدا.. بدء إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر "فارس"

الرياض (صدى):
يستأنف شاغلو الوظائف التعليمية، غدًا الأحد، الراغبون في النقل الداخلي والخارجي إدخال رغباتهم، بما يتجاوز 20 رغبة، ويمكن الاكتفاء برغبة واحدة، وتمثل هذه المرحلة الثانية من إجراءات النقل، وستستمر عملية إدخال الرغبات حتى 2 ذي القعدة الشهر القادم.

وكانت وزارة التعليم قد بدأت المرحلة الأولى لتأكيد بيانات شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل في 11 شوال 1442هـ حتى 15 شوال 1442هـ، وذلك عبر نظام فارس سابقًا.

وتتميّز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس، وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل.

 

المرحلة الثانية
وزارة التعليم
الوظائف التعليمية
نظام فارس
الرغبات

التعليقات

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أحدث التعليقات

برنس
اشغلتونا به الله يشغلكم انتوا واياه فى هذا اليوم
شمس الحقيقة
أذا لكم حق ياجبلاوين راح تاخذونه ونحن ثقة في رياضتنا وقد سبقكم أحد الاندية قبل سنتين تقريبآ تأهل الى الدوري الممتاز رسميآ ..وبعد البحث...
ابو محمد 😎 ✍️
فوضويون ..
ابو محمد 😎 ✍️
متزوج من 5 اشهر والا خمس سنوات ..!!؟ .. ارسوا على علم واحد على شان نعرف نعلق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفي كل مصاب .. آمين ..

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