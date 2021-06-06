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«حقائق صحية»: عضلة الفك هي الأقوى وعظام الذراعين الأكثر عرضة للكسور

منذ يوم
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«حقائق صحية»: عضلة الفك هي الأقوى وعظام الذراعين الأكثر عرضة للكسور

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الأبحاث أنه في يوم حار، يمكن أن يساعد تناول مشروب ساخن في الحفاظ على برودة الجسم، كما أن أقوى عضلة في جسم الإنسان ليست في الذراع والساقين وإنما هي عضلة الفك، التي يمكن أن تمارس أكبر قدر من الضغط.

ويتكون جسم الإنسان البالغ من 206 عظمات، يتركز 106 منها في اليدين والساقين والأقدام، وتعد عظام الذراعين من أكثر العظام التي تتعرض للكسور بشكل شائع، بينما الدهون المتحولة، التي تؤدي إلى رفع نسب الكوليسترول في الدم، لا تحتوي بطبيعة الحال على الكوليسترول ولكنها يمكن أن تكون ضارة بمستويات الكوليسترول في الدم.

وأوضحت الدراسة إلى أن تدفق الدم والأكسجين عبر الجسم سوف يمنح المزيد من الطاقة ويحسن المزاجية كما يمكن أن يساهم في زيادة مستويات الإندورفين، وهو الهرمون الذي يعطي الشعور بالراحة، كما تساعد درجات الحرارة الباردة في تقليل الحساسية والالتهابات، والتفكير بشكل أكثر وضوحًا وأداء المهام اليومية بشكل أفضل.

ويعمل تناول الموز على تحسين المزاج، فيما هناك علاقة بين زيادة مستويات التفاؤل وانخفاض مستويات الوفيات بسبب السرطان والمرض والعدوى والسكتة الدماغية، والأمر ينطبق أيضًا على حالات أمراض القلب والأوعية الدموية.

صحة الجسم
حقائق صحية
عضلة الفك
الطقس الحار

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ 9 ساعات
طيب الفك أكثر هضمه تشتغل لأنها طوال الوقت تهرس في الاكل

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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