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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

منذ 33 دقيقة
1570
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 118 يوماً 1493 مسجداً.. حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في كل من منطقتي عسير والشرقية، ومسجدان بمنطقة القصيم، ومسجد واحد في كل من منطقتي الرياض وجازان.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد ، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الشؤون الإسلامية
مساجد
كورونا
تعقيم

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( يالصرامي شكل رمحكم اما أحول او تايواني )
ياالصرامي اذا النصر رأس الرمح فيجب عليك أن تعرف من هو رامي الرمح وقوسه ومن يتحكم بالرمح أن يصيب بالرمح الهدف او بالخلا وشكل...
واضح*** وصريح***
طهور يابو فهد ألف لا بأس عليك.
د محمد ماجد بخش
معالي سفير اليابان اتابع منجزات جامعة كيوتو وأتمنى التعاون معهم .. عنواني هو وزارة صحيفة صدى الإلكترونية عناية أي وزير فيها .. والمحاور اليابانية...
ابو يزن
يعني تبغانا نكذب ونزور البطولات ونقول انكم ليس مدعومين َ اعطوكم ملتب خاص ومال وسيطرتم علي اللجان والفاروالتحكيم وما يفعله حمدالله وبترس داخل الملعب...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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