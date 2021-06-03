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"الكهموس": المملكة قدمت 10ملايين دولار لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد

منذ ساعة
1634
"الكهموس": المملكة قدمت 10ملايين دولار لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد

الرياض (صدى):
أكد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن هناك حاجة لوجود تضامن عالمي خاصة في أوقات الأزمات.

وقال "الكهموس" بمناسبة الإعلان عن تدشين "مبادرة الرياض" لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، أن شبكة مكافحة الفساد توفر الأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن تدشين "مبادرة الرياض" لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، والتي تؤسس لمنصة عالمية تربط بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم.

فيما أشار "الكهموس" أن المملكة العربية السعودية قدمت 10 ملايين دولار لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، مبينًا أن المبادرة جاءت بدعم من سياسي من المملكة ووزراء مكافحة الفساد في دول العشرين.

 

الأمم المتحدة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
مازن الكهموس
شبكة مكافحة الفساد
مبادرة الرياض

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12550
منذ 3 دقائق
صدق لا قالوا "سيفين ونخلة"

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عبدالرحمن
صدقك وهو كذوب

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