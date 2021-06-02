نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

منذ ساعة
1741
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 59.39 نقطة ليقفل عند مستوى 10656.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 265 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات متطورة، وجدوى ريت الحرمين، وتشب، والتصنيع، والخليجية العامة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، وسابتكو، وزجاج، ولازوردي، والأبحاث والإعلام فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.26% و 3.68%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، وسابتكو، والتصنيع، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، وسابتكو، والأهلي، وتبوك الزراعية، ووالتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 14.68 نقطة ليقفل عند مستوى 23939.87 نقطة، وبتداولات بلغت 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 250 ألف سهم تقاسمتها 865 صفقة.

السعودية
سوق الأسهم
الأسهم
سوق
مؤشر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الله يستر
المهم
الفتاوي الأيام هذي مدري كيف
لا يهمونك انا مجنونك
هذا من فضل ربي
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
العدناني
ألين قلوبا وأرق أفئدة

أخر الأخبار

الصين تعلن عن إطلاق أحدث سيارة كروس أوفر GS4 Plus
الصين تعلن عن إطلاق أحدث سيارة كروس أوفر GS4 Plus
منذ دقيقة 1029
برشلونة يضع اللمسات الأخيرة في عقد تجديد ميسي
برشلونة يضع اللمسات الأخيرة في عقد تجديد ميسي
منذ 11 دقيقة 1227
الخثلان: مَن مات بسبب "كورونا" يُرجى أن يكون شهيدا
الخثلان: مَن مات بسبب "كورونا" يُرجى أن يكون شهيدا
منذ 15 دقيقة 1340
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
منذ 17 دقيقة 244
سائقة توثق رجل يدور للمشاكل
سائقة توثق رجل يدور للمشاكل
منذ 17 دقيقة 207
اسماك تقتحم متجر في اليابان !
اسماك تقتحم متجر في اليابان !
منذ 18 دقيقة 235
إطلاق خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر أبشر
إطلاق خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر أبشر
منذ 20 دقيقة 1375
6 إصابات في حادث مروري بمكة 
6 إصابات في حادث مروري بمكة 
منذ 25 دقيقة 1421
بالصور.. وصول منتخب أوزبكستان إلى الرياض
بالصور.. وصول منتخب أوزبكستان إلى الرياض
منذ 27 دقيقة 1490
"الخضيري" يحذر من تناول نبات الدفلة للزينة
"الخضيري" يحذر من تناول نبات الدفلة للزينة
منذ 31 دقيقة 1528