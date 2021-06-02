6 أطعمة تساعد في السيطرة على الألم

أميرة خالد (صدى):
أثبتت دراسة حديثة وجود 6 أطعمة تساعد في السيطرة ومقاومة الألم متى شعر به الإنسان ومنها التوت..
وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية سلمى خان: إن هناك عدداً من الفواكه والخضراوات بل والبهارات الحريفة التي يمكنها تقليل الألم وهي:
1- الكرز: يمكن للكرز مقاومة الآلام المختلفة التي يشعر بها الإنسان لكونه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تؤدي دورها في مقاومة الالم بشكل جيد.
2- التوت: يوجد في التوت ما يسمى بمادة الأنثوسيانين، وهي تلك المادة التي توصف باعتبارها من مضادات الالتهاب.
3- بذور الكرفس: لبذور الكرفس أثر كبير في تقليل الألم لكونها تحتوي على مادة تسمى اسبيجينين، وهي مادة مضادة للالتهاب.
4- الزنجبيل: بعض الدراسات الواعدة أثبتت أنه يمكن للزنجبيل مقاومة الآلام المترتبة على الروماتيزم، لأن الزنجبيل يحتوي على عدد من المواد المقاومة للألم مثل بارادول، جنجرولز، شوجول، زنجرون.
5- الكركم: أثبتت بعض الدراسات أن له أثرا واعدا فيما يتعلق بمقاومة الالتهابات.
6- الفلفل الحار: يوجد به مادة تقاوم الالتهابات اسمها كابسيسين.