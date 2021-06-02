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6 أطعمة تساعد في السيطرة على الألم

منذ 14 ساعة
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6 أطعمة تساعد في السيطرة على الألم

أميرة خالد (صدى):
أثبتت دراسة حديثة وجود 6 أطعمة تساعد في السيطرة ومقاومة الألم متى شعر به الإنسان ومنها التوت..

وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية سلمى خان: إن هناك عدداً من الفواكه والخضراوات بل والبهارات الحريفة التي يمكنها تقليل الألم وهي:

1- الكرز: يمكن للكرز مقاومة الآلام المختلفة التي يشعر بها الإنسان لكونه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تؤدي دورها في مقاومة الالم بشكل جيد.

2- التوت: يوجد في التوت ما يسمى بمادة الأنثوسيانين، وهي تلك المادة التي توصف باعتبارها من مضادات الالتهاب.

3- بذور الكرفس: لبذور الكرفس أثر كبير في تقليل الألم لكونها تحتوي على مادة تسمى اسبيجينين، وهي مادة مضادة للالتهاب.

4- الزنجبيل: بعض الدراسات الواعدة أثبتت أنه يمكن للزنجبيل مقاومة الآلام المترتبة على الروماتيزم، لأن الزنجبيل يحتوي على عدد من المواد المقاومة للألم مثل بارادول، جنجرولز، شوجول، زنجرون.

5- الكركم: أثبتت بعض الدراسات أن له أثرا واعدا فيما يتعلق بمقاومة الالتهابات.

6- الفلفل الحار: يوجد به مادة تقاوم الالتهابات اسمها كابسيسين.

أطعمة
الألم
الفلفل الحار
الزنجبيل
التوت

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128645
منذ 13 ساعة
معلومات طيبه ..

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
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