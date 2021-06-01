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بالفيديو .. "الزعاق" يوضح أسماء شهر "يونيو" في المشرق والمغرب العربي

منذ ساعة
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بالفيديو .. "الزعاق" يوضح أسماء شهر "يونيو" في المشرق والمغرب العربي

الرياض (صدى):
أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، سبب اختلاف اسم شهر يونيو بين المشرق والمغرب العربي.

وقال، وفقا لـ"العربية"، إن شهر يونيو هو الشهر السادس من شهور السنة الميلادية، وأحد الأربعة شهور التي تتكون من 30 يوما.

ولفت إلى أن هذا الشهر يسمى في العراق وبلاد الشام بـ"حزيران"، وفي المغرب وتونس والجزائر بـ"جوان"، وفي مصر يسمى "يونيو" .

وأضاف أن لفظ "يونيو" مأخوذ من "جونيو" إلا أن في لهجات بعض العرب يتم قلب حرف "الجيم" إلى "نون".

ونوه بأن هذا الشهر يشهد شروق الشمس أقصى مدى له ناحية الشمال فتشرق الشمس من الجهة الشرقية الشمالية، وتغرب من الجهة الشمالية الغربية.

الجزائر
العراق
المغرب
الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
شهر يونيو
بلاد الشام

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أحدث التعليقات

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