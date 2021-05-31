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بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح حكم ما يدور في خاطر الإنسان من الوساوس والأفكار

منذ 56 دقيقة
1895
بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح حكم ما يدور في خاطر الإنسان من الوساوس والأفكار

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم ما يدور في خاطر الإنسان من الوساوس والأفكار.

وقال الشيخ : لا حساب عليه في هذا؛ لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عُفي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم)،

وأضاف : وهذا دليل على أن الإنسان لايحاسب على مايدور في ذهنه ويفكر به مالم يترجم ذلك بالكلام أو بالفعل.

وأكد أنه يجب على الإنسان أن يدفع هذا؛ لأن الشيطان يأتي بهذا ليُحزن الإنسان ويُدخل عليه الضيق، لكن إذا علم أنها لا تضره ولا تؤثر عليه، وأنها لا يُنقص بها إيمانه، وأعرض عنها انصرف عنه الشيطان.

المصلح
الشيخ الدكتور خالد المصلح

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
يا مسكييين حراااام قصة مؤثره جدا يا قرني.
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
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القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
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