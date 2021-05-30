أسباب إقالة خالد صلاح من صحيفة اليوم السابع

القاهرة (صدى):
أعلن الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابع المصرية، قرار إقالته من إدارة المؤسسة، مشيرا أنه تم تعيين رئيس تحرير جديد للصحيفة.
جاء ذلك بعد إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، عن تعيين الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع التي تملكها المجموعة، وكذلك تعيين الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيسا لتحرير اليوم السابع.
وكشفت مصادر أن سبب إقالة خالد صلاح من إدارة اليوم السابع ترجع لعدة أسباب، وهى:
– رفض المتابعين المحتوى الذي يقدمه اليوم السابع، واعتبره خارج عن السياق، حيث كان في فبراير الماضي، نشر الموقع فيديو للفنانة نهلة سلامة التي حلت ضيفًة على برنامج «من غير زعل»، الذي يُذاع عبر منصات اليوم السابع، وبث الفيديو عبارات غير ملائمة، منها: "اتجوزت عرفي ومبعدش، وبوسة أحمد زكي رقيقة، وبوسة محمود حميدة مثيرة"، وما شابه ذلك، وبسبب هذه الألفاظ غضب المواطنين وطالبوا بإقالة خالد صلاح.
كما رصد المتابعون عددًا من الموضوعات السابقة للموقع التي حملت عناوين مثيرة، مشيرين إلى أن هناك الكثير من العناوين المثيرة التي لا تراعي الآداب العامة والتي تستهدف جذب قراءات دون مراعاة أخلاقيات المهنة، كما صنّفوا المحتوى المقدم بأنه غير مهني على حد تعبيرهم.