تفاصيل مثيرة حول محاولات النصر السرية لضم «المولد»

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر اليوم الثلاثاء تفاصيل مثيرة بشأن محاولات النصر لضم نجم الإتحاد فهد المولد .
وأكدت أن المولد تلقى عرضا من النصر، وأتخذ قرارا بالرحيل في ظل توتر علاقته مع إدارة ناديه على خلفية المستحقات المالية المتأخرة .
كما كان "المولد " يرغب في الحصول على راتب أعلى ويوافق على الإنتقال لـ " العالمي " إلا أن رغبته قوبلت بالرفض .
وكان الناقد الرياضي " عدنان جستينة " قد تهكم على بيان النصر الذي نفى وجود مفاوضات مباشرة مع المولد قائلاً " حبل الكذب قصير " ، مشيراً إلى عدم قانونية تلك المفاوضات .
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