جستنيه يعلق على بيان النصر: «حبل الكذب قصير»

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على بيان النصر الذي أصدره بشأن التفاوض مع فهد المولد وفواز القرني بطريقة غير قانونية.
وقال "جستنيه" : "الحقيقة ستظهر ولو بعد حين مثلما ادارة نادي الاتحاد سوف تتخذ الاجراءات النظامية والقانونية لحفظ حقوق ناديها،فأن من حق ادارة نادي النصر ايضا اتخاذ الاجراءات النظامية والقانونية لحفظ حقوقها.والنظام هو المرجعية الذي سيكشف من الصادق ومن الكاذب؟ ".
وتابع :"كلمة الحق ماتزعل، وحبل الكذب قصير".
يذكر أن النصر نفى ما تم تداوله حول إتهام المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي بالتفاوض مع لاعبين من نادي الإتحاد بشكل مباشر".
ولفت إلى أنه كان هنا إتصال قبل شهر تقريبا بين رئيس نادي النصر دكتور صفوان السويكت، ورئيس نادي الإتحاد أنمار الحائلي، بشأن انتقال أو إعارة لاعبين من نادي الإتحاد إلى نادي النصر، بطرق قانونية.
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