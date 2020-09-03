أول تعليق لترامب على الفيديو المسرب لبيلوسي من داخل صالون التجميل

واشنطن (صدى):
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء الإنتقاد إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بسبب الفيديو المسرب لها وهي تدخل صالون تجميل مغلق بسان فرانسيسكو،و بدون كمامة حيث تحظر هذة النشاطات بسبب وباء "كورونا".
وقال ترامب في تغريدة على تويتر "المجنونة نانسي بيلوسي تخاطر بسمعتها من أجل جعل أحد صالونات تصفيف الشعر يفتح فيما الصالونات الاخرى مغلقة، وعدم وضع كمامة بينما هي تعطي الجميع دروسا بهذا الأمر طوال الوقت".
وردت بيلوسي على إنتقاد ترامب بأنه لم يظهر علنا واضعا كمامة إلا مرة واحدة في تموز/يوليو، "الرجال الحقيقيون يضعون الكمامة".
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