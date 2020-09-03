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فيديو مسرب لنانسي بيلوسي من داخل صالون التجميل

Time منذ ساعة
Views 1540
فيديو مسرب لنانسي بيلوسي من داخل صالون التجميل

واشنطن (صدى):
ردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي على رصدها خلال دخولها صالون تجميل، مغلق بدون قناع بأنها تعرضت للخداع وطالبتهم بالإعتذار.

وقالت بيلوسي دفاعا عن نفسها : "أتحمل مسؤولية الوثوق بكلمة أصحاب الصالون في منطقتي، الذي كنت قد زرته عدة مرات، عندما قالوا إنهم يستطيعون استقبال الناس واحدا تلو الآخر، وإنه يمكنني حجز موعد. لقد صدّقت ذلك، مردفة اتضح أنهم خدعوني. لذا أتحمل المسؤولية لأنني وقعت في الفخ. يجب على الصالون أن يعتذر لي لأنه خدعني".

ويذكر بأن قناة فوكس نيوز كانت قد عرضت مقطع فيديو في وقت سابق تظهر فيه بيلوسي، وهي تدخل من دون قناع إلى صالون تجميل في سان فرانسيسكو، والصالون كان مغلقا رسميا بسبب اجرءات الحجر الصحي لمجابهة "كورونا" حيث تم توجيه إتهام لصاحب الصالون بيلوسي بازدواجية المعايير.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
لماذا لا يحاسب من يقوم بنشر أمور مثل هذه فمن قام بذلك والصيغة التي نشرت بها على الوسائط ليس شخصا عاديا وإنما شخصا له اجندة خاصة مسيئة للدولة و يتعمد ارباك المواطنين وتأليبهم ضد الجهات الحكومية المعنية
كان زمان
ههههههههههههههههههههههه أنت مجنون يبوقرني ........
المحزم المليان
حسبي الله ونعم الوكيل في ختلد الغامدي وام فهد مسعل النامي يوم بشوهون صورة الرجال هذا وهو داعيه للإسلام الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وهؤلاء ام فهد وخالد الغامدي ومشعل النامي هم الروافض يشوهون صورة الإسلام وهم دواعش
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
المحزم المليان
حسبي الله ونعم الوكيل في خالد الغامدي وام فهد مشعل النامي يوم بشوهون صورة الرجال هذا وهو داعيه للإسلام الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وهؤلاء ام فهد وخالد الغامدي ومشعل النامي هم الروافض يشوعون صورة الإسلام وهم دواعش

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