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حداد في الأردن 40 يوما على وفاة أمير الكويت

Time منذ 56 دقيقة
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حداد في الأردن 40 يوما على وفاة أمير الكويت

عمّان (صدى):
أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، الحداد على الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت لمدة 40 يوم.

وكان الديوان الملكي الكويتي نعى منذ قليل وفاة الأمير صباح الأحمد بكلمات مؤثرة؛ فيما توالت رسائل المواساة والنعي من قبل الدول العربية وعلى رأسها المملكة ومصر والإمارات والأردن.

ومن المتوقع أن يتولى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حكم الكويت، ولم يتم الإعلان حتى الأن عن أمر تولي الحكم.

وفي السياق ذاته أعلنت البحرين الحداد على الأمير صباح الأحمد، وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم ارحمهم رحمة واسعة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
نصراويه
الفريق النعالي..اقصد الهلالي...ضربهم الا تحاد الاسيوي على قفاهم بالنعال...😂😂 ويطلعون قهرهم في العالمي ..مساكين

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