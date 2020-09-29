الأعداد السابقة للصحيفة

الإجراء المتوقع حدوثه بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر

Time منذ 20 دقيقة
Views 2089
Comment 1
الإجراء المتوقع حدوثه بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر

خالد الظفيري (صدى):
على خلفية وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فمن المتوقع أن يتولى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حكم الكويت.

والشيخ نواف الأحمد الجابر، كان قد تولى ولاية العهد منذ 14 عامًا، عندما أصدر أمير الكويت الراحل مرسومًا بتعيين الشيخ نواف لولاية العهد بعد أسبوع من توليه الحكم في 7 فبراير عام 2006.

وفي 20 فبراير من العام نفسه، بايع مجلس الأمة الكويتي بالإجماع الشيخ نواف على ولاية العهد وأدى اليمين الدستورية أمام الشيخ صباح "رحمه الله" في ذات اليوم.

وُلد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، وهو متزوج ولديه 4 أولاد وبنت، هم الشيوخ: أحمد وفيصل وعبدالله وسالم وشيخة.

وذكر موقع ديوان ولي العهد، أن الشيخ نواف تولى مناصب رسمية ووزارية أهمها وزارة الداخلية والدفاع، كما بدأ عمله السياسي محافظًا لمدينة حوالي عام 1962 لمدة 16 عامًا ثم أصبح بعد ذلك وزيرًا للداخلية عام 1978 ووزيرًا للدفاع عام 1988.

كما تولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أبريل عام 1991 في أول حكومة بعد حرب تحرير الكويت، ثم أصبح نائبا لرئيس الحرس الوطني في 1994، وعاد لتولي حقيبة وزارة الداخلية مجددا في 2003.

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد
رحمه الله واسكنه الجنة ،، فعلاً حكيم وما احوج الامة الى قائد سياسي حكيم مثل الشيخ صباح
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الشيخ صباح برحمته الواسع واحسن عزاء الاسرة الحاكمة الكريمه ، وجعل الله الشيخ نواف خير خلف لخير سلف .. آمين ..
الداهيه
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
طائر في الهواء زائر
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض كلن ذنبه يكفيه مالنى ومالها.
محمد
انا لله وانا اليه راجعون،، مات زعيم الحكمة والتواضع والسلام

أخر الأخبار

في حادثة غريبة .. مراهق يقتحم المطار بسيارته !
في حادثة غريبة .. مراهق يقتحم المطار بسيارته !
Time منذ 5 دقائق Views 143
الشايب حاس الزواج عليهم
الشايب حاس الزواج عليهم
Time منذ 6 دقائق Views 140
حارس مرمى عصبي بزيادة
حارس مرمى عصبي بزيادة
Time منذ 6 دقائق Views 139
جوليانو يعلن رحيله عن النصر رسميا: لن أذكر الأسباب الآن
جوليانو يعلن رحيله عن النصر رسميا: لن أذكر الأسباب الآن
Time منذ 11 دقيقة Views 1459
الإجراء المتوقع حدوثه بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر
الإجراء المتوقع حدوثه بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر
Time منذ 20 دقيقة Views 2089
شاهد.. صور تجسسية تظهر جيب كومباس 2022
شاهد.. صور تجسسية تظهر جيب كومباس 2022
Time منذ 23 دقيقة Views 1136
أضرار يسببها الإندومي للمرأة الحامل
أضرار يسببها الإندومي للمرأة الحامل
Time منذ 27 دقيقة Views 1172
هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق 
هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق 
Time منذ 34 دقيقة Views 1344
وش يفك بينهم
وش يفك بينهم
Time منذ 42 دقيقة Views 386
رجل يوثق لحظات مرعبة وسط غابات مشتعلة بالنيران
رجل يوثق لحظات مرعبة وسط غابات مشتعلة بالنيران
Time منذ 42 دقيقة Views 229