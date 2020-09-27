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المخابرات التركية تستغل شركة طيران لاختطاف معارضي الرئيس!

Time منذ 31 دقيقة
Views 1402
المخابرات التركية تستغل شركة طيران لاختطاف معارضي الرئيس!

أنقرة (صدى):
كشفت مصادر أن جهاز المخابرات التركي، يقوم باستغلال شركة طيران خاصة، لخطف معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتقوم شركة الطيران " مافي باشكنت " بتشغيل طائرتين من طراز "بومباردييه تشالنجر"، ومروحية "سيكوريسكي"، في عمليات اختطاف وتسليم منتقدي أردوغان.

وتكشف ذلك الأمر عقب فشل المخابرات التركية في اختطاف شخص تابع لجماعة غولن، والتي تتبع فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في عام 2016.

وشركة "مافي باشكنت" تمتلك رخصة لتسيير رحلات طيران، ولم يتم إدراج رقم هاتف لها في سجلات التسجيل الخاصة بها.

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أحدث التعليقات

عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
الداهيه
الدختور فطيحان...بعد ما شاف المززطع... يقول..ميريسا ذابحتها المحنه... واعلن استعداده يهرس ميرسا ويشنقلها بأوعيها حتى يطفيها... خاصه انه يحب المعزى السوريه
زائر
سنفورمضغوط مطرود
زائر
الضغط يولد انفجار انتبه

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