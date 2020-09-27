المخابرات التركية تستغل شركة طيران لاختطاف معارضي الرئيس!

أنقرة (صدى):
كشفت مصادر أن جهاز المخابرات التركي، يقوم باستغلال شركة طيران خاصة، لخطف معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتقوم شركة الطيران " مافي باشكنت " بتشغيل طائرتين من طراز "بومباردييه تشالنجر"، ومروحية "سيكوريسكي"، في عمليات اختطاف وتسليم منتقدي أردوغان.
وتكشف ذلك الأمر عقب فشل المخابرات التركية في اختطاف شخص تابع لجماعة غولن، والتي تتبع فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في عام 2016.
وشركة "مافي باشكنت" تمتلك رخصة لتسيير رحلات طيران، ولم يتم إدراج رقم هاتف لها في سجلات التسجيل الخاصة بها.
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