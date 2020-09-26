تعافي "الشهراني" من كورونا وثلاثة نجوم آخرين يغادرون الحجر الصحي

نواف السالم (صدى):
أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ياسر الشهراني اليوم السبت تعافيه من فيروس كورونا بعد تأكد نتائج الفحص .
وقال " الشهراني " في حسابه عبر " تويتر " : أبشركم ظهرت نتيجة المسحة سلبية ، الله يديم علينا نعمة الصحة والعافية مع تمنياتي لزملائي بالشفاء العاجل .
كما غادر الثلاثي صالح الشهراني ومحمد البريك ونواف العابد الحجر الصحي بالدوحة بعد تعافيهم من الفيروس .
وكان " الآسيوي " قد استبعد الهلال من دوري أبطال آسيا 2020 بعد تفشي الإصابات ، وسط غضب محلي ودولي وانتقاد لموقف اتحاد الكرة السعودي .
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