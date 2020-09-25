صالح بن ناصر : ماحدث للهلال يثير الشكوك حول اتحاد الكره "الحاضر الغائب" بالدوحة !

نواف السالم (صدى):
هاجم الدكتور صالح بن ناصر الاتحاد السعودي لكرة القدم متسائلاً عن سر غيابه في أزمة الهلال مع الاتحاد الآسيوي رغم تواجده مع البعثة أثناء القرار الظالم بإستبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا .
وكشف "بن ناصر" الخبير الرياضي المخضرم والذي شغل سابقاً منصب وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب قبل ان يتغير مسماها لاحقا وزراة الرياضية عن وجود الأمين العام لاتحاد الكرة السعودي " ابراهيم القاسم " بالدوحة في خضم الأزمة دون تدخل منه .
وقال بن " ناصر " في حديثه لصحيفة " الجزيرة " : علمت لاحقًا أن الأمين العام كان موجوداً هناك وأنا أتساءل: ماذا كان يعمل؟ ولماذا لم يحم حقوق أحد أندية الوطن ويساعد في تأجيل المباراة.. لا أعلم ما هو دوره ؟! .
وتابع متعجباً : لا أعرف لماذا لم يتحدث مسؤولو اتحاد القدم ولماذا لم يكن هناك بيان من اتحاد القدم يوضح ما حصل على الأقل..؟
وأشار أنه لا مجال لحسن النية فيما حدث للهلال بالمخالفة لأبسط الحقوق والعدالة بفرص متساوية قائلاً : ما حدث يثير الشكوك حول الجميع بما فيهم اتحاد الكرة ، متساءئلاً: هل ساعدوا الاتحاد الآسيوي على هذا القرار الظالم ..
وطالب "بن ناصر " بموقف واضح لاتحاد الكرة والقيام بدوره في الحفاظ على حقوق الأندية وتصعيد قضية الهلال للمحكمة الدولية .
وأثار استبعاد الهلال من البطولة الآسيوية غضب محلي وعالمي بعد ضياع حقوقه رغم تأهله للدور الـ 16 ، بسبب " كورونا " التي لم تكن بيد اللاعبين .
اقرأ ايضا: