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صالح بن ناصر : ماحدث للهلال يثير الشكوك حول اتحاد الكره "الحاضر الغائب" بالدوحة !

Time منذ ساعة
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صالح بن ناصر : ماحدث للهلال يثير الشكوك حول اتحاد الكره "الحاضر الغائب" بالدوحة !

نواف السالم (صدى):
هاجم الدكتور صالح بن ناصر الاتحاد السعودي لكرة القدم متسائلاً عن سر غيابه في أزمة الهلال مع الاتحاد الآسيوي رغم تواجده مع البعثة أثناء القرار الظالم بإستبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا .

وكشف "بن ناصر" الخبير الرياضي المخضرم والذي شغل سابقاً منصب وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب قبل ان يتغير مسماها لاحقا وزراة الرياضية عن وجود الأمين العام لاتحاد الكرة السعودي " ابراهيم القاسم " بالدوحة في خضم الأزمة دون تدخل منه .

وقال بن " ناصر " في حديثه لصحيفة " الجزيرة " : علمت لاحقًا أن الأمين العام كان موجوداً هناك وأنا أتساءل: ماذا كان يعمل؟ ولماذا لم يحم حقوق أحد أندية الوطن ويساعد في تأجيل المباراة.. لا أعلم ما هو دوره ؟! .

وتابع متعجباً : لا أعرف لماذا لم يتحدث مسؤولو اتحاد القدم ولماذا لم يكن هناك بيان من اتحاد القدم يوضح ما حصل على الأقل..؟

وأشار أنه لا مجال لحسن النية فيما حدث للهلال بالمخالفة لأبسط الحقوق والعدالة بفرص متساوية قائلاً : ما حدث يثير الشكوك حول الجميع بما فيهم اتحاد الكرة ، متساءئلاً: هل ساعدوا الاتحاد الآسيوي على هذا القرار الظالم ..

وطالب "بن ناصر " بموقف واضح لاتحاد الكرة والقيام بدوره في الحفاظ على حقوق الأندية وتصعيد قضية الهلال للمحكمة الدولية .

وأثار استبعاد الهلال من البطولة الآسيوية غضب محلي وعالمي بعد ضياع حقوقه رغم تأهله للدور الـ 16 ، بسبب " كورونا " التي لم تكن بيد اللاعبين .

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أحدث التعليقات

تركي
هاذي حركات العبيد هم وحريمهم لحاله دجاجه بس اذا صارو مجموعه يصيرون رجال
الداهيه
من تحليل المقطع... *تصرف العسكري سريع وجيد ويشكر عليه... وواضح من ردة فعله ان الحريم الي بالسياره كانن يصرخن ويستنجدن *بمجرد تدخل العسكري ..التكرونيات او الطروش هربن..بمعنى انهن على غلط ويدورن المشاكل * من مشاهده...شفت حادث بسيط ..احد اطرافه طرشه مع رجلها الطرطشلي ... عساكم ما تسمعون الا صراخها ومهاوشها ورجلها يهَجدها بالصراخ...أوركبي يا حورمه وأَ سكوتي... انا صرت ادور الكامره .. فكرته مقطع تصوير لفواد طرطشلي
احمد الخليف
عجيب والله دخول هائل لماذا لم يطبق اكتمال العدد المحدد للمجمعات والمطعم لماذا لم تغرم المنشأة المخالفه لماذا نراء اشخاص بالمحلات والمجمعات بدون كمامه لماذا هذا التراخي وعدم فرض غرامه ماديه على المخالفين
احمد الخليف
عجيب والله دخول هائل لماذا لم يطبق اكتمال العدد المحدد للمجمعات والمطعم لماذا لم تغرم المنشأة المخالفه لماذا نراء اشخاص بالمحلات والمجمعات بدون كمامه لماذا هذا التراخي وعدم فرض غرامه ماديه على المخالفين
انا
نسيت وش سويت في الاتحاد

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