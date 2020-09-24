مجمع تجاري بحائل يخلو من الزحام بعد تطبيق مخالفة التباعد الاجتماعي (فيديو)

حائل (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، مجمع تجاري بمنطقة حائل يخلو من الزحام الليلة.
وجاء ذلك بعد تطبيق الجهات الأمنية للإجراءات الاحترازية بعد ما حدث أمس في عدم تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.
ويذكر أن عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في المرة الأولى يعاقب المسؤول أو المنشأة بغرامة قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف ريال.
وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها فيما تتم معاقبة كل كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب فيها بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.
وتتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية عن المنشأة أو المسؤول عن ذلك وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة كما يحال كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب فيها للنيابة العامة.
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