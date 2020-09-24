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شاهد.. عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل و خارج المحل التجاري

Time منذ 47 دقيقة
Views 1396
شاهد.. عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل و خارج المحل التجاري

علي القحطاني (صدى):
رصد مقطع فيديو عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية.

ووفقا للمقطع فإنه في المرة الأولى يعاقب المسؤول أو المنشأة بغرامة قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف ريال، تتم معاقبة كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب فيها بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.

وبحسب الفيديو فإن المرة الثانية تعاقب المنشأة  أو المسؤول عن ذلك  بغرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها فيما تتم معاقبة كل كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب فيها بغرامة قدرها  5 آلاف ريال.

وجاء في المقطع أنه في المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية عن المنشأة أو المسؤول عن ذلك وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة كما يحال كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب فيها للنيابة العامة.

وفي حال كانت المنشأة  تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة لمدة 6 أشهر، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو وليد
عاد شوف مين يعلق انصار ابو صفر آسيا وابو خرقه حالميه يسمعون في آسيا -- وبمجرد انهم شاركو تصير بالنسبه لهم انجازات بل وبطولات -- مثل مشاركه الفقر مع انديه العالم كضيف شرف تم ترشيحه ويخرج من كل المباريات خسران واعتبرها بطوله بل وعمل لها ميداليات خاصه وخرقه عالميه
ابو وليد
حتى لو اسقطو الخيل الاصيل لن يستطيح الحمار ابو بردعه ولا الضفدع ان يتصدر السباق
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر الحوادث ..
زائر
الاعب هو عبدالله الحافظ لاعب الهلال

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