بالفيديو.. فهد ثاني: خروج الهلال من دوري الأبطال سيُضعف من مستوى البطولة

نواف السالم (صدى):
أكد لاعب كرة القدم القطري السابق فهد ثاني، أن الهلال واجه ظروفًا صعبة ويُعتبر من أفضل فرق بطولة دوري أبطال آسيا 2020 .
وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الزعيم قدّم مستويات فنية جيدة وفقًا للمباريات التي خاضعها في دور المجموعات، مشيدًا بالفريق من الناحية الفنية والتنظمية وأداءه بشكل عام.
وشدّد على أن خروج الهلال من البطولة يُضعف من مستواها فنيًا، إذ أنه يضيف للمباريات قيمة فنية عالية بحكم هويته وشخصيته والاستراتيجية التي يلعب بها.
واعتبر النقاد الرياضيين قرار الاتحاد الآسيوي المجحف بإقصاء الزعيم من البطولة الآسيوية رغم الصدارة ورائه أيادٍ خفية ترغب في الضغط على الهلال لأسباب مجهولة للجميع حتي الآن ولكن ادعى البعض أن ما حدث له يتعلق بأمور سياسية غير ظاهرة على الساحة.
فيما أكد نادي الهلال، إن الاتحاد لم يكن مرنًا ومتواصلًا مع البعثة ولم يُلبي طلبات مشروعة في ظل عدم تكافؤ الفرص مثل تأجيل مباريات ليوم فقط أو تأجيل أدوار خروج المغلوب، حيث لم يرد الاتحاد على البطل الاسيوي.
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