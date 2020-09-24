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بالفيديو.. فهد ثاني: خروج الهلال من دوري الأبطال سيُضعف من مستوى البطولة

Time منذ 18 دقيقة
Views 1431
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بالفيديو.. فهد ثاني: خروج الهلال من دوري الأبطال سيُضعف من مستوى البطولة

نواف السالم (صدى):
أكد لاعب كرة القدم القطري السابق فهد ثاني، أن الهلال واجه ظروفًا صعبة ويُعتبر من أفضل فرق بطولة دوري أبطال آسيا 2020 .

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الزعيم قدّم مستويات فنية جيدة وفقًا للمباريات التي خاضعها في دور المجموعات، مشيدًا بالفريق من الناحية الفنية والتنظمية وأداءه بشكل عام.

وشدّد على أن خروج الهلال من البطولة يُضعف من مستواها فنيًا، إذ أنه يضيف للمباريات قيمة فنية عالية بحكم هويته وشخصيته والاستراتيجية التي يلعب بها.

واعتبر النقاد الرياضيين قرار الاتحاد الآسيوي المجحف بإقصاء الزعيم من البطولة الآسيوية رغم الصدارة ورائه أيادٍ خفية ترغب في الضغط على الهلال لأسباب مجهولة للجميع حتي الآن ولكن ادعى البعض أن ما حدث له يتعلق بأمور سياسية غير ظاهرة على الساحة.

فيما أكد نادي الهلال، إن الاتحاد لم يكن مرنًا ومتواصلًا مع البعثة ولم يُلبي طلبات مشروعة في ظل عدم تكافؤ الفرص مثل تأجيل مباريات ليوم فقط أو تأجيل أدوار خروج المغلوب، حيث لم يرد الاتحاد على البطل الاسيوي.

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أحدث التعليقات

سعودي مخضرم
كفو ياشباب انتم الحصن الحصين امنعوا هالاشكال وحاربوا كل ديوث وعاهره
القرشي
يا أخي بطلوا مبالغات وتطبيل زائد الهلال لاهو اول ولا اخر فريق يخرج من بطولة قارية كم من فرق وكم من منتخبات عالمية خرجت من بطولات اعلى شأنآ من بطولة آسيا ولم تحدث تلك الضجة والتطبيلات والمبالغات عند خروجها لأنها في النهاية هي كرة قدم ... وألأمر إذا زاد عن حده إنقلب إلى ضده ... كفاية عاد
عبدالله الناصر / حائل
هذا الزعيق والنعيق بكل ماتعني الكلمه من معنى اعملوا بصمت واشتكوا للفيفاء واثبتوا جدارتكم بانكم على حق عدا ذلك مجرد حشو كلام
عبدالله الناصر / حائل
هذا الزعيق والنعيق بكل ماتعني الكلمه من معنى اعملوا بصمت واشتكوا للفيفاء واثبتوا جدارتكم بانكم على حق عدا ذلك مجرد حشو كلام
عبدالله الناصر / حائل
هذا الزعيق والنعيق بكل ماتعني الكلمه من معنى اعملوا بصمت واشتكوا للفيفاء واثبتوا جدارتكم بانكم على حق عدا ذلك مجرد حشو كلام

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