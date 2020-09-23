أيادٍ خفية وراء إقصاء الهلال من البطولة رغم الصدارة.. والاتحاد الآسيوي في ورطة  كبيرة

ماجد محمد (صدى):
أثار انسحاب نادي الهلال من البطولة الآسيوية جدلا واسعا في الوسط الرياضي على كافة المستويات سواء المحلية أو الدولية.
ولم يقف نادي الهلال مكتوف الأيد أمام تعنت الاتحاد الآسيوي ولكن يستعد الزعيم حاليا لرفع شكوى رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضي CAS ضد الاتحاد الآسيوي بعد استبعاده من دوري أبطال آسيا
واعتبر النقاد الرياضيين قرار الاتحاد الآسيوي المجحف بإقصاء الزعيم من البطولة الآسيوية رغم الصدارة ورائه أيادٍ خفية ترغب في الضغط على الهلال لأسباب مجهولة للجميع حتي الآن ولكن ادعى البعض أن ما حدث له يتعلق بأمور سياسية غير ظاهرة على الساحة.
وتعاطفت جميع الفرق الرياضية مع الهلال نظرا للظروف الصحية الصعبة التي يمر بها لاعبي الفريق مؤخرا بسبب جائحة كورونا.
وأصبح انسحاب الهلال من البطولة الآسيوية له صدى واسع، وفي الوقت ذاته، أصيبت جماهير الزعيم بصدمة قوية بسبب عدم مراعاة الاتحاد الآسيوي للظروف الصحية التي يمر بها لاعبي الهلال.
وأثار قرار الاتحاد الآسيوي المتعنت غضب واستياء مدرب الهلال رزافان لوشيسكو الذي شعر بخيبة أمل من عدم احترام الاتحاد الآسيوي للظروف الطارئة التى يمر بها الزعيم مؤخرا بسبب كورونا.
وبعث لوشيسكو رسالة غاضبة للاتحاد الآسيوي قبل إعلانه انسحاب الهلال من البطولة الآسيوية ببضع دقائق:" احترمونا للحفاظ على لقبنا ".
ومن جانبه، علق أسطورة نادي الهلال المعتزل محمد الشلهوب على انسحاب الزعيم من البطولة الآسيوية رغم الصدارة، قائلا:" شكرا للرجال.. خسرتم البطولة رغم الصدارة ولكن لم تخسروا مبادئ الهلال وكسبتوا احترام الجميع ".