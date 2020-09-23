الأعداد السابقة للصحيفة

أيادٍ خفية وراء إقصاء الهلال من البطولة رغم الصدارة.. والاتحاد الآسيوي في ورطة  كبيرة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1848
Comment 2
أيادٍ خفية وراء إقصاء الهلال من البطولة رغم الصدارة.. والاتحاد الآسيوي في ورطة  كبيرة

ماجد محمد (صدى):
أثار انسحاب نادي الهلال من البطولة الآسيوية جدلا واسعا في الوسط الرياضي على كافة المستويات سواء المحلية أو الدولية.

ولم يقف نادي الهلال مكتوف الأيد أمام تعنت الاتحاد الآسيوي  ولكن يستعد الزعيم حاليا لرفع شكوى رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضي CAS ضد الاتحاد الآسيوي بعد استبعاده من دوري أبطال آسيا

واعتبر النقاد الرياضيين قرار الاتحاد الآسيوي المجحف  بإقصاء الزعيم من البطولة الآسيوية رغم الصدارة ورائه أيادٍ خفية ترغب في الضغط على الهلال لأسباب مجهولة للجميع حتي الآن ولكن ادعى البعض أن ما حدث له يتعلق بأمور سياسية غير ظاهرة على الساحة.

وتعاطفت جميع الفرق الرياضية مع الهلال نظرا للظروف الصحية الصعبة التي يمر بها لاعبي الفريق مؤخرا بسبب جائحة كورونا.

وأصبح انسحاب الهلال من البطولة الآسيوية له صدى واسع، وفي الوقت ذاته، أصيبت جماهير الزعيم بصدمة قوية بسبب عدم مراعاة الاتحاد الآسيوي للظروف الصحية التي يمر بها لاعبي الهلال.

وأثار قرار الاتحاد الآسيوي المتعنت غضب واستياء مدرب الهلال رزافان لوشيسكو الذي شعر بخيبة أمل من عدم احترام الاتحاد الآسيوي للظروف الطارئة التى يمر بها الزعيم مؤخرا بسبب كورونا.

وبعث لوشيسكو رسالة غاضبة للاتحاد الآسيوي قبل إعلانه انسحاب الهلال من البطولة الآسيوية ببضع دقائق:" احترمونا للحفاظ على لقبنا ".

ومن جانبه، علق أسطورة نادي الهلال المعتزل محمد الشلهوب على انسحاب الزعيم من البطولة الآسيوية رغم الصدارة، قائلا:" شكرا للرجال.. خسرتم البطولة رغم الصدارة ولكن لم تخسروا مبادئ الهلال وكسبتوا احترام الجميع ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
عبدالله محمد الشهري
ومن يكن هذا الهلال حتى يضع رأسه براس إتحاد قاري يديره ويدير إتحادنا الرياضي لكرة القدم. يجب على الهلاليي ان يدفنوا رؤوسهم في الرمل لانهم حضروا للبطولة بكل إستهتار من اجل ان يحتفلوا بالدوري المحلي مع أنفسهم وبنسخة خشبية إسترضائية ومع الاسف هذا الهلال ماخذ مقلب في نفسه ولكن انصحهم هذه المرة بزيادة عدد الصفحات البكائية إلى 112 صفحة حتى تكون كل شكوى برقم تسلسلي مختلف وللمعلومية كل هذا الصياح تنفيس عن الضغوط الله يكون في عونهم ولا اعلم من يورطهم في مواقف كان بالإمكان تحاوزها بالمنطق وليس بالصراخ وادعاء المظلومية وشوفة النفس على الأندية والاتحادات الرياضية .
ابو محمد 😎 ✍️
سيلقى العقااب الصارم ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يرحمهم ويغفرلهم ويصبر ذويهم💔
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ياقبلة الدنيا ويادرة الكون تسعين عام وصار حلمك حقيقة الشعب في حبك متيم ومفتون والساس ثابت والمباني وثيقة إن كان غيرك يحكمه كل قانون دستورك التوحيد واضح طريقه

أخر الأخبار

صالح الحمادي: " الصوت السعودي في الاتحاد لم يعد قويًا والقاسم ما ينلام "
صالح الحمادي: " الصوت السعودي في الاتحاد لم يعد قويًا والقاسم ما ينلام "
Time منذ 3 دقائق Views 1108
أيادٍ خفية وراء إقصاء الهلال من البطولة رغم الصدارة.. والاتحاد الآسيوي في ورطة  كبيرة
أيادٍ خفية وراء إقصاء الهلال من البطولة رغم الصدارة.. والاتحاد الآسيوي في ورطة  كبيرة
Time منذ 22 دقيقة Views 1848
رجل يستغل الجائحة ويؤسس مشروعًا لبيع " النمل "!
رجل يستغل الجائحة ويؤسس مشروعًا لبيع " النمل "!
Time منذ 24 دقيقة Views 239
التعاون للاتحاد الآسيوي: تفهموا معاناة الهلال في البطولة بسبب الجائحة
التعاون للاتحاد الآسيوي: تفهموا معاناة الهلال في البطولة بسبب الجائحة
Time منذ 53 دقيقة Views 1887
فيفي عبده تحتفل باليوم الوطني الـ 90 بطريقة مثيرة(فيديو)
فيفي عبده تحتفل باليوم الوطني الـ 90 بطريقة مثيرة(فيديو)
Time منذ 57 دقيقة Views 1566
القحطاني: «سنقف إلى جانب هلالنا فهناك بطولات تنتظر أيادي الزعماء»
القحطاني: «سنقف إلى جانب هلالنا فهناك بطولات تنتظر أيادي الزعماء»
Time منذ ساعة Views 1644
بدر خلف يطلب الزواج من سعودي  
بدر خلف يطلب الزواج من سعودي  
Time منذ ساعة Views 1154
أصالة تسخر من أحلام بصورة من ألبومها الجديد
أصالة تسخر من أحلام بصورة من ألبومها الجديد
Time منذ ساعة Views 1660
محمد الصدعان : الاتحاد السعودي يتحمل المسؤولية كاملة لما حدث مع الهلال
محمد الصدعان : الاتحاد السعودي يتحمل المسؤولية كاملة لما حدث مع الهلال
Time منذ ساعة Views 455
ابن نافل: «خروجنا من الأسيوية خروج أبطال»
ابن نافل: «خروجنا من الأسيوية خروج أبطال»
Time منذ ساعة Views 1825