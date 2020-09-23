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الهلال يفضح الاتحاد الأسيوي ويتوعده في بيان رسمي

Time منذ 14 دقيقة
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الهلال يفضح الاتحاد الأسيوي ويتوعده في بيان رسمي

نواف السالم (صدى):
أصدر نادي الهلال، اليوم الأربعاء، بيانًا تفصيليًا حول ما حدث مع البعثة في الدوحة، كاشفًا تعنت الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

وقال نادي الهلال تعليقًا على تصريحات الاتحاد الاسيوي بأنه كان على تواصل مع البعثة، إن الاتحاد لم يكن مرنًأ ومتواصلًا مع البعثة ولم يُلبي طلبات مشروعة في ظل عدم تكافؤ الفرص مثل تأجيل مباريات ليوم فقط أو تأجيل أدوار خروج المغلوب، حيث لم يرد الاتحاد على البطل الاسيوي.

وقال الهلال إن الموقف كان يستدعي مرونة أكثر لأن الإصابة لم تكن حكرًا على الهلال بل هي أزمة عالمية.

ولفت الهلال إلى أن الاتحاد كان يعجز الفريق باشتراط الـ 13 لاعبًا لافتًا إلى أن الاتحاد الدولي للكرة وهو من أكبر الاتحادات يكتفي لإقامة المباراة بوجود 11 لاعبًا وليس أقل من 7.

وعن تسجيل 30 لاعبًا في القائمة الأسيوية قال : "تسجيل عددا أقل من المسموح جاء نظير اختلاف العدد المعتمد تسجيله في مسابقة دوري المحترفين عن البطولة الأسيوية؛ حيث تنص لوائح الدوري على تسجيل 30 بينهم 7 أجانب".

وأكد الهلال على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتصعيد الأمر حفاظًا على حق النادي.

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يزغدادي 🤔🤔🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يزغدادي 🤔🤔🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كان ياماكان في قديم الزمان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كان ياماكان في قديم الزمان
الخالدي
كبير يا العالمي الازرق صيتك واصل العالم

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