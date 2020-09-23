الاتحاد الأسيوي يرضخ للظروف القهرية ويلغي مباراة الهلال

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر عن اتخاذ الاتحاد الأسيوي لكرة القدم قراره بإلغاء مباراة الهلال وأهلي دبي في دور المجموعات بدوري ابطال أسيا.
وأكدت المصادر إنه سيتم الإعلان رسميًا عن الإلغاء بعد قليل.
وكان الهلال تقدم للمباراة بقائمة تضم 9 لاعبين وحارسين مرمى، فيما تعتبر المباراة غير مؤثرة للبطل الأسيوي.
ومن جانبه ظهر عبدالله المعيوف حارس الهلال في فيديو ليؤكد على قرار الإلغاء؛ حيث قال: "الحمدلله على كل شيء اليوم ما في مباريات، اليوم إجازة".
ورفض مراقب مباراة الهلال وشباب أهلي دبي اعتماد القائمة التي قدمها الهلال حتى الآن نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.
وحتى الأن لم يصدر قرارًا رسميًا يوضح هل سيتم احتساب المباراة لصالح الأهلي فقط أم سيتم اعتبار الهلال منسحبًا من البطولة.