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سامي الجابر: التبرير مُضحك والاعتذار غير منطقي

Time منذ 57 دقيقة
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سامي الجابر: التبرير مُضحك والاعتذار غير منطقي

ماجد محمد (صدى):
أعرب قائد نادي الهلال السابق، سامي الجابر، عن غضبه من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المتعنت ضد الزعيم، باعتباره منسحبًا من دوري أبطال آسيا 2020 .

وأكد سامي الجابر، أن تبرير الاتحاد الآسيوي لاستبعاد الهلال من البطولة "مضحك جداً و محاولة وضع اللوم على الإدارة الهلالية يثير الريبة فعلاً" ، واصفًا ما حدث بـ "الأمر المعيب جدًا"، موضحًا أن اللائحة تمنح لجنة المسابقات اتخاذ أي قرار استثنائي في حال وجود ظروف قاهرة.

وأشار إلى ان الاتحاد الدولي وضع في اعتباراته مع عودة المسابقات ضمان تسهيل مشاركة الفرق و غيّر في قانون كرة القدم وأتاح فرصة الاستفادة من خمس تغييرات في المباريات، متسائلًا: " فهل عجز الاتحاد الآسيوي من استخدام استثناء تنص عليه لائحته؟ " .

وأضاف: " الاعتذار بالجدولة غير منطقي مطلقاً، نهائي البطولة تم جدولته في ديسمبر المقبل هذا أولاً، ثانياً تأجل مباراة دور الـ١٦ لفريق الهلال لن يخلق أي فوضى في الجدولة مع إلغاء الذهاب والإياب " .

وأوضح أن تأجيل لقاء الهلال في دور الـ١٦ يعني أن الفرق الأخرى تستطيع أن تكمل هذا الدور دون تغيير وتجدول مباراة الهلال بالتنسيق مع الفريق الذي سيواجه الهلال، ليبقى بعد ذلك على مجموعة الغرب مباراتان فقط لدور الثمانية و مباراة واحدة فقط لدور الأربعة.

وتسائل: " هل سيعجز الاتحاد الآسيوي عن جدولة ثلاث مباريات قبل النهائي في ديسمبر ؟ أم أنه لم يسعى في الأصل لإيجاد حل للمحافظة على حقوق حامل اللقب و متصدر مجموعته الذي احترم المسابقة واستمر رغم كل حدث له منذ استئناف التصفيات".

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يزغدادي 🤔🤔🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يزغدادي 🤔🤔🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كان ياماكان في قديم الزمان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كان ياماكان في قديم الزمان
الخالدي
كبير يا العالمي الازرق صيتك واصل العالم

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