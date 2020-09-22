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بالفيديو.. عرض جوي مُبهر في سماء الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ90

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. عرض جوي مُبهر في سماء الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ90

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو، العرض الجوي الكبير في سماء الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ 90، مساء اليوم الثلاثاء.

وبدأ العرض الجوي الكبير أمس الاثنين بالواجهة البحرية في جدة، وأقيم اليوم الثلاثاء في شارع تركي الأول بالرياض، عند الرابعة عصرًا، وسقام غدًا الأربعاء في نفس التوقيت بالرياض.

كما سيُقام اليوم الثلاثاء وغدًا في شارع الفن بأبها عند الخامسة مساءًا، وفي الطائف عند السادسة إلى ربع بمنتزة الردف، وفي تبوك بمنتزة الأمير فهد بن سلطان عند السادسة مساءًا.

وسيُقام العرض كذلك في الواجهة البحرية بالخبر يوم الخميس والجمعة عند الخامسة مساءًا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا أهلاً ولا سهلاً .. .. اللهم الطف بنا وارحمنا برحمتك ياكريم ، ونعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ، وشر من به شر ، واحفظ علينا ديننا وثباتنا .. آمين ..
نجاة محمد
صح كلام هناك تعنت من الاتحاد ضد الهلال
ابو محمد 😎 ✍️
يبيهم يركبون باالغصب رغم الزحمه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. ... صح لسانتس ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا شغل الملوك .. فلا عجب ..

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