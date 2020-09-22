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شاهد.. تصوير مُذهل من الطائرة للعرض الجوي الخاص باليوم الوطني

Time منذ ساعة
Views 1795
شاهد.. تصوير مُذهل من الطائرة للعرض الجوي الخاص باليوم الوطني

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو، تصوير جوي للعرض الجوي السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90، الموافق غدًا الأربعاء.

وأوضح الفيديو، المصورين يُصورون فيديو للعرض الجوي من على متن طائرة أخرى بشكل مُثير للإعجاب.

يشار إلى الطائرات الظاهرة في العرض، هي مقاتلات F15، تايفون .

وبدأ العرض الجوي الكبير أمس الاثنين بالواجهة البحرية في جدة، وسيُقام اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء في شارع تركي الأول بالرياض، عند الرابعة عصرًا.

كما سيُقام اليوم الثلاثاء وغدًا في شارع الفن بأبها عند الخامسة مساءًا، وفي الطائف عند السادسة إلى ربع بمنتزة الردف، وفي تبوك بمنتزة الأمير فهد بن سلطان عند السادسة مساءًا.

وسيُقام العرض كذلك في الواجهة البحرية بالخبر يوم الخميس والجمعة عند الخامسة مساءًا.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يهديها و يصلحها للاسف دول ما يحسون انهم يسون شئ غلط و ان دا طبيعة حياتهم ويعيشون الحرية الزائفة اهمها البعد عن تعاليم الإسلام و الله يهدي من يشاء و ما علينا إلا النصيحة
faeiz1122
أي عنوسة ..؟ واضح البنت صغيره والسبب نتيجة التربية مافي مراقبة
سمسم
اكيد الكائن الفضائي شتمه بالانجليزي
ابو محمد 😎 ✍️
يا ساتر ..
نجاة محمد
يالطيف كثرت حوادث الأغتصاب في الهند و باكستان خصوصا الإغتصاب الجماعي

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