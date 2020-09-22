فريق قناة العربية يتعرض لمضايقات خلال تغطية محاكمة الخليفي بفضائح فساد

ماجد القزيز (صدى):
كشفت قناة العربية، اليوم الثلاثاء، أن فريق عملها الذي يقوم بتغطية محاكمة القطري ناصر الخليفي بفضائح فساد يتعرض للمضايقات.
وفي السياق نفسه، أكد موفد " العربية " أن: " الرجل الذي يعرقل عملي دخل سيارة الخليفي الأسبوع الماضي"، فيما تدخل الأمن لمنع تلك المضايقات.
وكان مراسل قناة العربية في سويسرا، قد تعرض لمضايقات منذ عدة أيام أيضًا، من قبل أحد الأشخاص، أثناء تغطية محاكمة القطري ناصر الخليفي وعدد من مسؤولي فيفا في قضايا فساد.
وتجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الاتحادية الجنائية في بيلنزونا، جنوب سويسرا، استأنفت، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية ما بات يعرف بـ"فيفا غيت" والتي تتعلق بأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسي جيروم فالك، ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.
ومن جانبها، وجهت النيابة العامة إلى الخليفي تهمة التحريض على خيانة الأمانة، في حين وجهت لفالك تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا، كما اتهمته بالتعتيم على عمولات منحها الخليفي له، لا سيما فيلا فاخرة وضعها تحت تصرفه.
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