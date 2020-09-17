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بالفيديو .. مراسل العربية يتعرض لمضايقات أثناء تغطية محاكمة ناصر الخليفي بسويسرا

Time منذ ساعة
Views 2078
بالفيديو .. مراسل العربية يتعرض لمضايقات أثناء تغطية محاكمة ناصر الخليفي بسويسرا

وكالات (صدى):
تعرض مراسل قناة العربية في سويسرا لمضايقات أثناء تغطية محاكمة القطري ناصر الخليفي وعدد من مسؤولي فيفا في قضايا فساد .

وأظهر الفيديو محاولات أحد بلطجية النظام القطري لإقتحام الكادر التليفزيوني والتشويش على حديث المراسل لقناة العربية على الهواء مباشرةً.

ورغم تماسك المذيع إلا أن هذا "الميلشاوي " أصر على تصرفه الذي لن يغير شئ في الإعلام العربي والعالمي تجاه المسؤولين الفاسدين بنظام الحمدين .

وكان القطرى ناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى ومجموعة " beIN SPORTS " القطرية قد امتثل أمام القضاء مع مسؤولين سابقين في الإتحاد الدولي لكرة القدم أمام القضاء السويسرى لتهم فساد رياضية، ووجهت إليهم اتهامات فى قضية تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030 .

 

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أحدث التعليقات

سلسبيل
وشو الدليل انه انمسكت مع ابنه..شهاده لله عياله دارسين ومعظمهم مازال بيشتغلو بالسعوديه ومكافحين ....بس في حمله بمصر ظد الاسلام عبر اعلامهم
سلسبيل
التجنيس 😔😔😔😔
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ,,
سلسبيل
بحجه التطور والتحديث فقدنا اهم شي بحياتنا كعرب وهي العادات والتقاليد وبعض اسسس الاسلام . فبالتالي ستفقد هويتنا ونصبح شعوب ممسوخه ومنسوخه عن الغرب ..نحن نحو الهاويه .. اما بخصوص الفيديو فلا ضرر ولا ضرار وأي شي فيه مضره عامه يجب تعديلها وليس الغاءها 😍😍😍
مصطفى زيتون
صار عندي استفراغ واسهال بس

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